Azerbaycan'da ramazan ayı Kovid-19 gölgesinde başladı - Son Dakika

Azerbaycan'da halk ramazan ayına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gölgesinde girdi.

Ülkenin dini konulardan sorumlu merci Kafkas Müslümanları İdaresinin fetvası gereği ramazanın bugün başladığı ülkede ibadethaneler kapalı olduğu için teravih namazı kılınmadı.

Kafkas Müslümanları İdaresinin fetvasında ibadetlerin evde yapılması gerektiği belirtildi.

Toplu dini törenlerden kaçınılmasının önemi vurgulanan fetvada, iftar sofralarının sadece aile bireylerinin katılımıyla düzenlenmesi tavsiye edildi.

Azerbaycan'da kafe ve restoranlar açık fakat aynı masada 5'ten fazla kişinin oturması ve kalabalık etkinlikler yasak. Dolayısıyla toplu iftar organizasyonları da yapılmayacak.

Ülkedeki yardım kuruluşları iftar çadırları açmayacak fakat gıda yardımları sürdürülecek. Türkiye Diyanet Vakfı da Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıtacak.

Salgını önlemek için hayata geçirilen tedbirler nedeniyle bu ramazana eski alışkanlıklarından uzak girmenin üzüntüsünü yaşayan Azerbaycanlılar, iftar ve ibadetlerini kurallar çerçevesinde gerçekleştiriyor.

Azerbaycanlı Ülvü Muzafferli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki ramazanı salgın nedeniyle buruk yaşadıklarını fakat oruç ve ibadetlerini aksatmadıklarını söyledi.

Camilerin kapalı olması nedeniyle teravih namazlarını evde kıldıklarını belirten Muzafferli, "İnşallah gelecek yıl eski ramazanların tadı geri gelir." dedi.

Goşgar Abbasov ise geleneği olan toplu iftarları bu sene gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Abbasov, ibadetlerini evlerinde yaptıklarını belirterek, "Orucumuzu tutuyoruz, dualarımızı ediyoruz. Bu sene aslında gururlu bir ramazan yaşıyoruz. 44 günlük savaşta topraklarımız işgalden kurtarıldı. Dualarımızda şehitlerimizi unutmuyoruz." diye konuştu.