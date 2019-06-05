Azerbaycan'da Ramazan Bayramı
53 dakika önce
Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.
Azerbaycan
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:37 Kaynak: AA
'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.
Ülkenin dini konularda yetkili kurumu Kafkas Müslümanları İdaresinin yayımladığı fetva gereği bayrama bugün giren Azerbaycan'ın başkent Bakü
'de halk İlahiyat, Ejder Bey, Garaçukur, Haydar ve Taze Pir ve diğer camilerde namaz kıldı.
Binlerce Müslüman7ın saf tuttuğu camilerde namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı ve dünyanın diğer ülkelerinde sıkıntı içerisinde olan Müslümanlar için dua edildi.
Namaz sonrasında bayramlaşan Azerbaycanlılar, cami dışında bekleyen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.
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de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların Ramazan Bayramı
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