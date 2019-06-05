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Azerbaycan'da Ramazan Bayramı

53 dakika önce

Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Azerbaycan'da Ramazan Bayramı, System.String[]
Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.
Ülkenin dini konularda yetkili kurumu Kafkas Müslümanları İdaresinin yayımladığı fetva gereği bayrama bugün giren Azerbaycan'ın başkent Bakü'de halk İlahiyat, Ejder Bey, Garaçukur, Haydar ve Taze Pir ve diğer camilerde namaz kıldı.
Binlerce Müslüman7ın saf tuttuğu camilerde namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı ve dünyanın diğer ülkelerinde sıkıntı içerisinde olan Müslümanlar için dua edildi.
Namaz sonrasında bayramlaşan Azerbaycanlılar, cami dışında bekleyen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. AC
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:37 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Azerbaycan, Güncel
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