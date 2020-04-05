Azerbaycan'da salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı - Son Dakika

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Azerbaycan'da salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı
6 saat önce
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla, sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulamasının bugün yürürlüğe girmesiyle tedbirler sıkılaştırıldı.
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla, sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulamasının bugün yürürlüğe girmesiyle tedbirler sıkılaştırıldı. Yeni uygulamayla hem yaya hem de araç trafiği azaldı, sokaklar boşaldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:33 Kaynak: AA
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