Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da savaş uçağının düşme nedeni belli oldu
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Azerbaycan'da savaş uçağının düşme nedeni belli oldu

1 saat önce

Azerbaycan'da eğitim uçuşu sırasında düşen MiG-29 savaş uçağının düşme nedeni belli oldu.

Azerbaycan'da savaş uçağının düşme nedeni belli oldu, System.String[]

Azerbaycan'da eğitim uçuşu sırasında düşen MiG-29 savaş uçağının düşme nedeni belli oldu.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 24 Temmuz gecesi eğitim uçuşu sırasında MiG-29 savaş uçağının düşme nedeninin kara kutudan alınan veriler sonucunda belli olduğunu açıkladı. Kara kutuyu inceleyen uzmanlar, yaşanan kazaya kadar savaş uçağında hiçbir teknik aksaklık olmadığını ve uçağın Hazar Denizi'ne düşmeden önce havada bulunan yabancı bir cisimle (kuş veya kuş sürüsüyle) çarpıştığını ve pilotun yaralandığını belirtti. Açıklamada, kara kutudan elde edilen bilgilere göre pilotun uçağı yeniden kontrol etmeye çalıştığı ancak aldığı ağır yaraların bunu imkansız hale getirdiği ve uçağın düştüğü vurgulandı.


Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz'da akşam saatlerinde eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi'ne düşmüştü. Uçağın bulunması için yapılan arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den 10 kişilik uzman ekip de katılmıştı. Kazada hayatını kaybeden pilot Yarbay Reşat Atakişiyev'in cenazesi dün 2. Fahri Hiyaban'da düzenlenen törenle toprağa verildi. - BAKÜ

Hazar Denizi, Azerbaycan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
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