Azerbaycan'da seçim protestosu: 3 muhalefet lideri ve 100'den fazla kişi gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Azerbaycan'da seçim protestosu: 3 muhalefet lideri ve 100'den fazla kişi gözaltında - Son Dakika Dünya

Azerbaycan'da seçim protestosu: 3 muhalefet lideri ve 100'den fazla kişi gözaltında

6 saat önce

Azerbaycan polisi, geçen hafta yapılan ulusal seçimleri protesto etmeye hazırlanan 3 muhalefet liderini ve 100’den fazla aktivisti gözaltına aldı.

Azerbaycan'da seçim protestosu: 3 muhalefet lideri ve 100'den fazla kişi gözaltında, System.String[]

Azerbaycan'da geçen hafta yapılan seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen 3 muhalif parti lideriyle birlikte 100'den fazla aktivist gözaltına alındı. Uluslararası gözlemciler tarafından yapılış şekli sorgulanan seçimi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi kazanmıştı.


Merkez Seçim Komisyonu'na göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi geçen haftaki seçimde 125 koltuklu meclisin 72 koltuğunu kazandı.

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Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:18 
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