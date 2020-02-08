Azerbaycan'da seçim yasakları başladı - Son Dakika
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Azerbaycan'da seçim yasakları başladı

6 saat önce

Azerbaycan'da erken parlamento seçiminin gerçekleşmesine saatler kaldı.

Azerbaycan'da seçim yasakları başladı, System.String[]

Azerbaycan'da erken parlamento seçiminin gerçekleşmesine saatler kaldı. 9 Şubat'ta yapılacak seçimler için yasaklar sabah saat 08.00 itibariyle başladı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Alivev'in kararının ardından Azerbaycan halkı için seçim süreci başladı. Seçime saatler kala, seçim kampanyalarını sürdüren siyasal partiler için yerel saatle 08.00 itibariyle seçim yasakları başladı. Mecliste bulunan 125 sandalye için Azerbaycan Yüksek Seçim Kurulunun son verilerine göre bin 317 aday yarışacak. 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu seçimlerde 19 siyasi parti adaylarını belirledi ancak bin 317 adaydan yüzde 84'ü seçime bağımsız girecek.


Öte yandan seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci de izleyecek. Türkiye'nin YSK Başkanı Muharrem Akkaya da seçimleri Azerbaycan'da takip edecek. - BAKÜ

Parlamento, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
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