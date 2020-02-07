Azerbaycan'da seçime son 2 gün kaldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Azerbaycan'da seçime son 2 gün kaldı - Son Dakika

Azerbaycan'da seçime son 2 gün kaldı

14 dakika önce

Azerbaycan 9 Şubat 2020 tarihinde meclis milletvekillerinin belirlenmesi için 6. Genel seçime gidiyor.

Azerbaycan'da seçime son 2 gün kaldı, System.String[]

Azerbaycan 9 Şubat 2020 tarihinde meclis milletvekillerinin belirlenmesi için 6. Genel seçime gidiyor.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Alivev'in kararının ardından Azerbaycan halkı için seçim süreci başladı. Seçime saatler kala, seçim kampanyalarını sürdüren siyasal partiler için yarın yerel saatle 08.00 itibariyle seçim yasakları başlayacak.


Mecliste bulunan 125 sandalye için 299'u kadın bin 324 aday yarışacak. 1 Kasım 2015'de yapılan seçimlerde 767 aday yarışmıştı. 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu seçimlerde 19 siyasi parti adaylarını belirledi ancak bin 324 adaydan yüzde 84'ü seçime bağımsız girecek.


Seçimde farklı meslek gruplarından içerisinden adaylar parlamentoda yer almak için mücadele edecek. Önceki seçimlere göre, daha fazla genç aday oldu. Muhalif görüşlü ve bağımsız adaylar arasında da gençler çoğunlukta yer alıyor.


Öte yandan seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci de izleyecek. YSK Başkanı Muharrem Akkaya da seçimleri Azerbaycan'da takip edecek.


Merkezi Seçim Komisyonu ülke genelinde 136'sı açık 136'sı kapalı alanlarda seçmenleri bilgilendirdi. - BAKÜ

Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Aralık, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz
Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü AK Partili vekilin imam hatip eleştirisi üzerine Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi Koronavirüs hakkında dehşete düşüren iddia: Her gün yüzlerce kişiyi yakıyoruz

Son Dakika Haberleri
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:41 Şarkıcı Zeynep Mansur'un kebap keyfi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 14:19:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'da seçime son 2 gün kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]