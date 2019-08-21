Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da şehit pilot defnedildi
Son Dakika Güncel Haber

Azerbaycan'da şehit pilot defnedildi

45 dakika önce

Azerbaycan'da, eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Yarbay Reşat Atakişiyev'in cenazesi törenle toprağa verildi.

Azerbaycan'da şehit pilot defnedildi, System.String[]
Azerbaycan'da, eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Yarbay Reşat Atakişiyev'in cenazesi törenle toprağa verildi.
Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağıyla eğitim uçuşu yaparken, Hazar Denizi'ne düşen Atakişiyev için ilk tören Silahlı Kuvvetler Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.
Silah arkadaşlarının katıldığı törenin ardından şehit Atakişiyev'in naaşı, Fahri Hiyaban'a götürüldü ve burada törenle toprağa verildi.
Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi'ne düşmüştü.
Uçağın enkazına ve pilotu bulma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi de katılmıştı.
Atakişiyev'in cansız bedeni dün bulunmuştu.
Azerbaycan, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar
Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! İşte masaya yatırılması beklenen konular Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:41:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da şehit pilot defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]