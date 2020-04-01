Azerbaycan'da sokağa çıkma yasağının ikinci günü - Son Dakika

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yasağa tam uyulmadığı görüldü. Tüm uyarılara rağmen sokak ve caddelerde hem yaya hem de araç trafiği sürüyor.

Sokaklarda devriye gezerek halkı evlerinde kalmaları yönünde uyaran emniyet güçleri uygulamarını sertleştirdi. Bakü'ye yakın olan Sumgayıt kenti ile Abşeron ilinden başkente gelen tüm araçlar durduruluyor ve kente girmek için gerekçesi olmayanlar geri gönderiliyor.