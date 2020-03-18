Azerbaycan'da sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Azerbaycan'da sokaklar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Azerbaycan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, kreşler ve sokaklar dezenfekte ediliyor.

Azerbaycan'da sokaklar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Azerbaycan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, kreşler ve sokaklar dezenfekte ediliyor.


Azerbaycan'da korona virüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor. Başkent Bakü'de üniversiteler, okullar, kreşler ve spor salonlarının faaliyetleri süreyle askıya alınmıştı. Faaliyetleri askıya alınan üniversiteler, okullar, kreşler ve spor salonlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ayrıca parklarda, metro istasyonlarında, alışveriş merkezlerinde, tren istasyonlarında da dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.


Yetkililer, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamasını tavsiye ediyor. Vatandaşların sokağa çıkmaları halinde ise maske takmaları ve mümkün olduğunca diğer insanlarla temaslardan kaçınılması öneriliyor. Azerbaycan genelinde bütün mağaza ve marketlere vatandaşlar için dezenfektanlar yerleştirilirken, alışveriş sepetleri her kullanımın ardından dezenfekte ediliyor ve görevliler maske ve eldiven takarak çalışıyor.


Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ülkede toplam tedavi altında bulunan aktif korona virüsü vakası 23 olarak açıklandı. Bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin ise iyileştiği belirtildi. - BAKÜ

Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:14 Kaynak: İHA

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