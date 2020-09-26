Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Avrasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler, System.String[]

Avrasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova'da son 24 saatte tespit edilen 868 Kovid-19 vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka artışı yaşanırken, ülkedeki toplam vaka sayısı da 50 bini geçti.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 868 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 50 bin 534'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniye yaşamını yitirenlerin sayısının 15 artarak 1279, sağlığına kavuşan sayısının da 417 atarak 37 bin 440'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerden 37'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Ayrıca, 6 parlamento milletvekilinin Kovid-19'a yakaladığı ifade edildi.

Ülkede, 11 bin 815 Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, yaklaşık 25 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 131 olarak açıklanmıştı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dün 713 vaka tespit edilmişti.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 332 artarak 77 bin 289'a, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının da 6 artışla 813'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 taşıdığı tespit edilen 121 kişinin iyileştiği ve böylece ülkede sağlığına kavuşanların sayısının 74 bin 46'ya ulaştığı belirtildi.

2 bin 430 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylülün ilk günlerinde yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 300'ün üzerinde seyrediyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 158 kişide Kovid-19 tespit edildi ve ülkedeki toplam vaka sayısı 46 bin 90'a çıktı.

Ülkede 155 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42 bin 302'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1063 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 277 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir hastanın daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28'e yükseldi.

Ülkede, 5 bin 674 kişi karantinada, 836 kişi ise hastanelerde gözetim altında bulunuyor.

Gürcistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 1, iyileşen sayısı 1819 olarak açıklanmıştı.

Ülkede, mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 159 artarak 54 bin 819'a, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 1 artarak 451'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 368 artarak 51 bin 322 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 45 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Azerbaycan

Azerbaycan'da son 24 saatte 108 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 39 bin 895'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 131 artarak 37 bin 523'e ulaştı, virüse bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 585 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 95 bin 543 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 1787 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 69 artarak 107 bin 659'a yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 170 artarak 102 bin 530'a, ölenlerin sayısı ise 4 artarak 1719'ya çıktı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 232 artarak 32 bin 223'e ulaştı.

Zatürreden 51 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 26 bin 965'e yükseldi.

Bugüne kadar zatürreden 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 3 binden fazla Kovid-19 ve 5 bine yakın zatürre hastalarının tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43 artarak 9 bin 605'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı da 1 artarak 75'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 44 artarak 8 bin 385'e yükseldi.

Ülkede 1145 kişinin tedavisi sürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Koronavirüs, Azerbaycan, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

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