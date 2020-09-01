Azerbaycan'da son 24 saatte 143 yeni korona virüs vakası - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 143 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 36 bin 578'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 143 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 130 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 36 bin 578'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise 536'ya yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 33 bin 977 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 928 bin 666 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ