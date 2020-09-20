Azerbaycan'da son 24 saatte 146 vaka - Son Dakika

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 146 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 39 bin 188'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 146 yeni vakanın tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 39 bin 188'e, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 575'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 36 bin 755 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 54 bin 792 korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)