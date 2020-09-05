Azerbaycan'da son 24 saatte 161 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 161 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 37 bin 192'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 161 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 146 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 37 bin 192'ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 545'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 34 bin 565 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 956 bin 492 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ