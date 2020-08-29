Azerbaycan'da son 24 saatte 188 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 188 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 36 bin 174'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 188 yeni vakanın tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 36 bin 174'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise 529'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 33 bin 576 oldu. Açıklamada 115 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da şu ana kadar 910 bin 890 korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)