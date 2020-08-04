Azerbaycan'da son 24 saatte 226 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 226 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 32 bin 910'a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 226 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 588 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 32 bin 910'a hayatını kaybedenlerin sayısı ise 473'e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 28 bin 348 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 751 bin 246 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ