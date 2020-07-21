Azerbaycan'da son 24 saatte 352 korona virüs vakası kaydedildi - Son Dakika

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 352 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 28 bin 242'ye yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 352 yeni vaka tespit edildiği, 13 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte 449 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 28 bin 242'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 376'ya ulaştı. Azerbaycan'da virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 19 bin 939'a yükselirken, şu ana kadar toplam 641 bin 732 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ