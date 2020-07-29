Azerbaycan'da son 24 saatte 363 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 363 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 31 bin 221'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 363 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 622 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 31 bin 221'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 438'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 24 bin 495 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 708 bin 632 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ