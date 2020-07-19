Azerbaycan'da son 24 saatte 388 korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 388 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 388 kişide korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 27 bin 531'e yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 388 kişide korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 27 bin 531'e yükseldi.

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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 388 kişide korona virüs tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Karargah, günlük vaka sayısında düşüş yaşandığını aktarırken, son 24 saatte 517 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 27 bin 531'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 354'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 18 bin 967 oldu.


Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 627 bin 881 kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Koronavirüs, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da son 24 saatte 388 korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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