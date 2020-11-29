Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 170 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 170 yeni korona virüs vakası tespit edildi
29.11.2020 14:26
Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 170 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 118 bin 195'e yükseldi.
Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 170 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 118 bin 195'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 170 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 38 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 118 bin 195'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 361'e yükseldi. Bin 985 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 73 bin 676 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 718 bin 235 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
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