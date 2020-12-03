Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 189 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 189 yeni korona virüs vakası tespit edildi
03.12.2020 15:37
Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 189 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 133 bin 733'e yükseldi.
Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 189 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 133 bin 733'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4189 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 40 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 2bin 72 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 133 bin 733'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 510'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 81 bin 234 oldu.
Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 781 bin 218 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
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