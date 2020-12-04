Azerbaycan'da son 24 saatte 4267 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 4267 yeni korona virüs vakası tespit edildi

04.12.2020 16:27
Azerbaycan'da son 24 saatte 4267 yeni korona virüs vakası tespit edildi, System.String[]

Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 267 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 138 bine yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 267 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 138 bine yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 267 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 41 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada 2 bin 566 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 138 bine, hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 551'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 83 bin 800 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 797 bin 26 korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da son 24 saatte 4267 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika


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