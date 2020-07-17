Azerbaycan'da son 24 saatte 471 vaka kaydedildi - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 471 vaka kaydedildi

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 471 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 26 bin 636'ya yükseldi.

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 471 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 26 bin 636'ya yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 471 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 549 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 26 bin 636'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 341'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 17 bin 805 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 610 bin 523 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Koronavirüs, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da son 24 saatte 471 vaka kaydedildi - Son Dakika
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23:00
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
22:59
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
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