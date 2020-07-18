Azerbaycan'da son 24 saatte 497 vaka tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 497 kişide korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 27 bin 133'e yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 497 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 645 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 27 bin 133'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 349'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 18 bin 450 oldu.



Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 619 bin 786 kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ