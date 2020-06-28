Azerbaycan'da son 24 saatte 534 korona virüs vakası görüldü - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 534 korona virüs vakası görüldü
Azerbaycan'da son 24 saatte 534 yeni korona virüs vakasının daha tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 16 bin 424'e yükseldi.
Azerbaycan'da son 24 saatte 534 yeni korona virüs vakasının daha tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 16 bin 424'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 534 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 304 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 16 bin 424'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 198'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 9 bin 26 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 468 bin 967 korona virüs testi yapıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 17:22 Kaynak: İHA
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