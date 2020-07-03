Azerbaycan'da son 24 saatte 583 Covid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 583 Covid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 583 vaka tespit edilmesi ile ülkede toplam vaka sayısı 19 bin 267'ye yükseldi.

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 583 vaka tespit edilmesi ile ülkede toplam vaka sayısı 19 bin 267'ye yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 583 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 395 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 19 bin 267'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 235'e ulaştı Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 10 bin 820 olar açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 502 bin 965 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı. - BAKÜ

Koronavirüs, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da son 24 saatte 583 Covid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

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