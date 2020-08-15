Azerbaycan'da son 24 saatte 89 Covid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 89 kişide korona virüsün tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 34 bin 107'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 89 kişide korona virüs tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da günlük vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 207 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 34 bin 107'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 506'ya yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 31 bin 697 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 826 bin 43 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ