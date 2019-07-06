Azerbaycan'da tank mermisi yere düştü: 2 şehit
42 dakika önce
Azerbaycan'da bir askeri üste meydana gelen patlama nedeniyle 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Azerbaycan
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
'da bir askeri üste meydana gelen patlama nedeniyle 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlerin taşıdığı tank mermisini yere düşmesi sonucunda patladığı belirtildi.
Patlamada Amiddin Ağalarov ve Samir Salahov isimli 2 asker hayatını kaybederken, Nurlan Mammadov isimli asker ise ağır yaralandı.
Bakanlık yetkilileri, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BAKÜ
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