Azerbaycan'da Tasavvuf Musikisi Konseri - Bakü

Türk Tasavvuf Musikisi Vakfı İstanbul
Tarihi Türk Musikisi Grubu, Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de konser verdi.
Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen "Tasavvuf Geleneği İçinde Seyyid Yahya Şirvani-i Bakuvi" paneli kapsamında Azerbaycan'a gelen İstanbul Tarihi Türk Musikisi Grubu, Bakülüler için konser icra etti.
Azerbaycan Devlet Genç
Seyirciler Tiyatrosu'nda düzenlenen konseri YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye
'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral
, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı, KKTC
Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve çok sayıda davetli izledi.
İstanbul Tarihi Türk Musikisi Grubu, yarın da Şamahı kentinde konser programı düzenleyecek.