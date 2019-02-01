Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Tasavvuf Rüzgârları

Azerbaycan'da Tasavvuf Rüzgârları

27 dakika önce

Yunus Emre Enstitüsü, 28-29 Ocak 2019 tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü ve Şamahı şehirlerinde "Tasavvuf Geleneği İçinde Seyyid Yahya Şirvanî-i Bakuvî Paneli" ve "Türk Tasavvuf Musikisi Konseri" programları düzenledi.

Azerbaycan'da Tasavvuf Rüzgârları, System.String[]

Yunus Emre Enstitüsü ülkemiz dışında da Türk tasavvuf kültürünü ve musikisini yaşatmaya yönelik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Azerbaycan'ın Bakü ve Şamahı şehirlerinde Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Manevi Değerlerin Tebliği Fondu işbirliği ile 28-29 Ocak Tasavvuf Geleneği İçinde Seyyid Yahya Şirvanî-i Bakuvî Paneli" ve "Türk Tasavvuf Musikisi Konseri" programları gerçekleştirildi.

Azerbaycan Diller Üniversitesi'nde gerçekleşen panelde konuşmacı olarak Ömer Tuğrul İnançer, Ümit Akdemir, Dr.Mustafa Tatçı, Prof.Dr. Metin İzeti, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü akademisyenleri Aqil Şirinov ve Ahmed Niyazov katılarak bildirilerini sundular.

Tasavvuf kültürünü Türk coğrafyasındaki gelecek nesillerimize taşımak çok önemli

Panel öncesinde Üniversite Rektörü Kamal Abdulla ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş karşılıklı hediye takdiminde bulundular. Panel sonunda konuşmacılara Yunus Emre Enstitüsü adına teşekkür belgelerini takdim eden Ateş şunları söyledi: "Yunus Emre Enstitüsü olarak kültürümüzdeki önemli yer etmiş öğeleri ülkemiz dışındaki Türk coğrafyasında yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarma adına çalışmaya devam ediyoruz. Türk tasavvuf anlayışının beslendiği en önemli kaynaklardan birisi olan Ahmed Yesevi'nin tesiri, tarih boyunca bütün Türk coğrafyasında süregelmiştir. Azerbaycan'da yetişmiş ve sadece Kafkasya'da değil; İran, Irak ve Anadolu'da da tanınmış olan Şeyh Seyyid Yahya Şirvanî'nin hayatı merkeze alınarak, Türk tasavvuf geleneği üzerinde bir panel düzenlenmesi ve musiki eserlerin sergilenmesi kültürel mirasımızın yaşatılması ve Türk coğrafyasındaki gelecek nesillerimize aktarılması adına son derece önemlidir" dedi.

Aynı akşam Azerbaycan Genç Tamaşacılar Tiyatrosu'nda Türk Tasavvuf Musikisi Vakfı İstanbul Tarihi Türk Musikisi tarafından gerçekleştirilen Türk konserine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Arca Turganer, Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi'nin Başkan Yrd. Seyyad Salahlı, Azerbaycan Milletvekilleri Hikmet Babaoğlu, Ganire Paşayeva, Sona Aliyeva, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Cefer Ceferov'un yanı sıra birçok davetli katıldı.

28 Ocak tarihinde Bakü'de başlayan panel ve konser zincirinin ikinci ve son ayağı Azerbaycan'ın Şamahı kentinde Şamahı Şehir Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenmesinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:21 Kaynak: Bültenler

Bakü, Azerbaycan, Güncel
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