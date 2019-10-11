Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da terörle mücadele
Son Dakika Güncel Azerbaycan'da terörle mücadele

Azerbaycan'da terörle mücadele

1 saat önce

Azerbaycan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından, Afganistan ve Suriye'de çeşitli faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 4 terörist gözaltına aldı.

Azerbaycan'da terörle mücadele, System.String[]

Azerbaycan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından, Afganistan ve Suriye'de çeşitli faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 4 terörist gözaltına aldı.

Azerbaycan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, 2003'de Afganistan'a giderek terörist gruplara katılan Abu İbrahim Dağıstani kod adlı Behram Gülaliyev (48) isimli şahsın Pakistan'da yakalanarak Azerbaycan'a iade edildiği bildirildi.

Açıklamada, Gülaliyev'in kimyasal patlayıcılar konusunda uzman olduğu, çeşitli terörist gruplara patlayıcı temin ettiği ve eğitim verdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Araştırmalar sonucu Gülaliyev'le bağlantılı olan 2 kişinin daha Azerbaycan Ulusal Güvenlik Servisi'nce gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yakalanan kişilerin Afganistan-Pakistan sınırında savaş eğitimi aldıkları, daha sonra bağlı oldukları terörist grupla Suriye'ye geçerek çatıştıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca Suriye'ye giderek teröristlere katılan bir kişinin daha yakalandığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 3'ü Azerbaycan vatandaşı, 1'i daha önce Azerbaycan vatandaşlığından çıkartılan 4 kişinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.

Afganistan, Azerbaycan, Pakistan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplanıp slogan attı Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:42:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da terörle mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]