Azerbaycan'da tıbbi maske üretim fabrikası açıldı - Son Dakika

Azerbaycan'da, tıbbi maske üretim fabrikası faaliyete başladı.

Sumqayıt Kimya Sanayi Parkında "Bakü Tekstil Fabrikası" şirketi tarafından kurulan fabrika, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva'nın katılımıyla açıldı.

Makinaları Türkiye'den getirilen fabrikada, 30 kişilik 3 vardiyada günlük 120 bin maske üretilecek. Yakında kurulacak ikinci üretim hattıyla günlük kapasite 250 bine çıkacak.

Fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra burada bir konuşma yaptı.

Aliyev, Azerbaycan da dahil birçok ülkede, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle tıbbi maske sıkıntısı olduğunu hatırlatarak, "Azerbaycan'da da maske sorunu vardı, eczanelerde bulunamıyordu. Bu fabrikayla kendi maskemizi kendimiz üreteceğiz. Kovid-19 ile mücadele bittikten sonra da maske konusunda dışa bağımlı olmayacağız." diye konuştu.

Önleyici tedbirler sayesinde Azerbaycan'ın salgından çok etkilenmediğinin altını çizen Aliyev, "Dünyanın gelişmiş ülkelerinde her gün yüzlerce insan ölüyor ve hiçbir ülkenin sağlık sistemi sayısı her geçen gün artan hastaların tedavisini tam olarak sağlayamıyor. Bu bizim için de bir ders olmalı." ifadelerini kullandı.