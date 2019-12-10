Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın
6 saat önce
Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında bulunan ticaret merkezinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:06 Kaynak: AA
Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında bulunan ticaret merkezinde yangın çıktı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, inşaat malzemeleri satan çok sayıda dükkanın bulunduğu ticaret merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına, 1 amfibi uçak, 3 helikopter ve 250'den fazla itfaiyeci katıldı.
Olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgi verilmezken, dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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