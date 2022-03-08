Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın temizlik görevlilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi - Son Dakika
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Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın temizlik görevlilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi

08.03.2022 11:54

- Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın temizlik görevlilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi Azerbaycan'da trafik polisleri, kadın temizlik görevlilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çiçek ve hediyelerle kutladı.

- Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın temizlik görevlilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi

BAKÜ - Azerbaycan'da trafik polisleri, kadın temizlik görevlilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çiçek ve hediyelerle kutladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafik polisleri, yol kenarlarında çalışan kadın temizlik görevlilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çiçek ve hediyeler vererek kutladı. Azerbaycan polislerinin her zaman temizlik görevlilerini tehlikeden koruduğunu belirten Fahriye Gurbanova, "Onlar sayesinde güvende hissediyoruz. Zor bir işte çalışıyoruz. Onlar sayesinde yollara çıkarak kendi işlerimizi rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bu yüzden polislerimize teşekkür ediyoruz. Onlara uzun ömür ve sağlık diliyorum. Annelerinin de böyle güzel evlatlar yetiştirdiği için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Her yıl olduğu gibi trafik polisleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları tebrik ettiklerini vurgulayan Devlet Trafik Polisi Basın Sözcüsü Vagif Asadov, "Çalışanlarımız, görev yaptığı sokak ve caddelerde kadın temizlik görevlilerini gördükçe onlara çeşitli çiçek ve gıda ürünlerini hediye olarak takdim ediyor. Özellikle sokak ve caddelerde temizlik çalışmaları yapılırken yol kazalarının önlenmesi ve kadın temizlik çalışanlarının daha dikkatli olmaları için tavsiyeler de verdik. Onları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Şehit ailelerindeki kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayarak onlara çok büyük saygı duyduklarını belirten Aslı Novruzova, "Allah polis ve askerlerimizi korusun. Allah onları eksik etmesin. Bize her zaman destek oldular. Devletimiz her tarafa kameralar yerleştirdi ve bu sayede kazalar azaldı" dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayınlayarak kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın temizlik görevlilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi
Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın temizlik görevlilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi
Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın temizlik görevlilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın temizlik görevlilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi - Son Dakika


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