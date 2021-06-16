Azeri ve Türk tribün liderleri, A Milli Takım için bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan'da Galler ile oynayacağı maç öncesinde Azeri ve Türk tribün liderleri bir araya geldi. Tribün liderleri TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de ziyaret etti.

A Milli Takım'ın bugün Bakü'de Galler ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçı öncesinde Türkiye ve Azerbaycan tribün liderleri bir araya geldi. Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı maçta Milli Takım'a destek için buluşan ve dünyaya kardeşlik mesajı veren taraftar liderleri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de ziyaret etti. Başkan Özdemir, A Milli Takım'ın yanında oldukları için Azerbaycanlı taraftarlara teşekkür etti. - İSTANBUL