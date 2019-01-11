Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Türk Kahvesi Tanıtıldı

Azerbaycan'da Türk Kahvesi Tanıtıldı

1 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Kahve ve Çay Festivali"nde Türk kahvesi tanıtıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Kahve ve Çay Festivali"nde Türk kahvesi tanıtıldı.

Kahve İhtisas Birliği (SCA) Azerbaycan Temsilciliği tarafından organize edilen festivalde yaklaşık 30 şirket ürettikleri veya pazarladıkları kahve ve çay ürünlerini Bakülülerin beğenisine sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği de festivalde Türk kahvesini tanıttı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği Türkiye standında Türk kahvesinin yanı sıra salep ve çeşitli tatlılar da ikram edildi. Davetlilere ayrıca Türkiye'nin turizm bölgeleriyle ilgili kitap ve broşürler dağıtıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 500 yıllık geçmişe sahip kahvenin dünyada ilk önce Türk kahvesi olarak tanındığını söyledi.

Kahvenin, etrafında geniş bir hayat kültürü yaratan içecek olduğunu ifade eden Çiftçi, Avrupa'nın kahvenin önemini Türkiye'den 300 yıl sonra fark ettiğini belirtti.

Türk kahvesinin Türk hayatı ve kültüründe büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Kahve, Türklerle özdeşleşmiş bir içecektir. 500 yıllık çok büyük bir kültür. Kahve, Türk turizminde de çok önemli. Ülkemizi kahvenin ana vatanı olarak takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahve ve çay ürünlerinin sergilendiği ve baristalar arasında yarışmaların yapıldığı festival 3 gün devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:16 Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel
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