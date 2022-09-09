"TurAz Kartalı 2022" tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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"TurAz Kartalı 2022" tatbikatı sona erdi

09.09.2022 22:26
"TurAz Kartalı 2022" tatbikatı sona erdi

Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı sona erdi.

Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TurAz Kartalı 2022" ismi verilen tatbikatta, Türk ve Azerbaycanlı pilotların temsili düşmanın hava ve yer hedeflerinin imhası, alçak ve orta irtifalarda pilotaj ve savaş manevraları ile diğer görevleri yerine getirdiği bildirildi.

Açıklamada, pilotların verilen görevleri profesyonelce yerine getirdiği ve tatbikatın başarıyla sona erdiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'TurAz Kartalı 2022' tatbikatı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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