Azerbaycan'da tutuklu 4 Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Azerbaycan'da tutuklu 4 Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı

08.09.2022 18:54
Azerbaycan'da tutuklu 4 Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı

Azerbaycan'da tutuklu bulunan 4 Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı.

Azerbaycan'da tutuklu bulunan 4 Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı.

Azerbaycan Yüksek Mahkemesi'nde, terörist grup üyesi suçlamasıyla 6'şar yıl hüküm giyen 4 Ermenistan vatandaşının temyiz davası görüldü.

Davada, 4 Ermenistan vatandaşının cezalarında indirime gidildi ve tutuklu bulundukları süreler dikkate alınarak bu kişiler serbest bırakıldı.

Aralık 2020'de Azerbaycan güvenlik güçlerinin antiterör operasyonunda gözaltına alınan 4 Ermenistan vatandaşına Bakü Ağır Suçlar Mahkemesi'nde 6'şar yıl ceza verilmişti.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da tutuklu 4 Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan'da tutuklu 4 Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı - Son Dakika
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