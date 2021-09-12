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Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatının açılış töreni düzenlendi - Son Dakika

Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatının açılış töreni düzenlendi

12.09.2021 18:57
Azerbaycan'da

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni yapıldı.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni yapıldı.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılacak Üç Kardeş 2021 tatbikatı başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de gerçekleştirilecek Üç Kardeş 2021 ortak askeri tatbikatının açılış töreninin gerçekleştirildiği belirtildi. Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'in de katıldığı törende Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetleri de hazır bulundu. Mirzeyev, ortak tatbikatlarının başlaması nedeniyle askerleri tebrik etti. Törende Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, yerel kıyafetlerle geleneksel dans gösterileri yapıldı.

Öte yandan, Azerbaycan ilk kez Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin ortak tatbikatına ev sahipliği yapacak. Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni düzenlendi
Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni düzenlendi
Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni düzenlendi
Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni düzenlendi
Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni düzenlendi
Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni düzenlendi
Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni düzenlendi
Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni düzenlendi
Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni düzenlendi

Azerbaycan, Pakistan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatının açılış töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatının açılış töreni düzenlendi - Son Dakika
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