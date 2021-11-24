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Azerbaycan'da ünlü şair Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi - Son Dakika

Azerbaycan'da ünlü şair Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi

24.11.2021 11:50
Azerbaycan'da ünlü şair Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi

Azerbaycan'da, ünlü şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla uluslararası forum düzenlendi.

Azerbaycan'da, ünlü şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla uluslararası forum düzenlendi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığınca "Kültürlerarası Köprü: Nizami Gencevi" başlığı ile düzenlenen forumun açılış toplantısına Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ve Rusya Devlet Başkanının Uluslararası Kültürel İş Birliği Özel Temsilcisi Mikhail Shvydkoy ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin hayatları, duruşları, fikirleri, söylem ve eserleri ile dünya döndükçe yol göstermeye devam edecek insan hazinelerine sahip olduğunu belirtti.

Bu insan hazinelerinden birinin de Nizami Gencevi olduğunu vurgulayan Ersoy, Gencevi'nin özgün ve estetiğe sahip edebiyat adamı olmanın yanı sıra astronomi, felsefe, coğrafya, tıp ve matematik ilmiyle donanmış, yedi bil bilen bir bilim adamı olduğunu vurguladı.

Ersoy, Gencevi'nin düşüncelerini kelimelere eşsiz bir şekilde nakşedip insanlığa miras bıraktığını vurgulayarak "Türk milleti bu büyük atasının emanetlerine gururla sahip çıkmaya ve onları şevkle nesilden nesle aktarmaya devam edecektir. Bizler Türk dünyasının gönül bağlarını, kültür köprülerini, tarih yarenliğini var etmiş ecdadımıza, yöneticisinden sanatçısına, aliminden düşünürüne kadar sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Aksi takdirde bizi bir ve bütün kılan bu benzersiz insanlar ya unutulup gider yahut köklerinden kopartılıp kendi milletine yabancılaşır, kültürümüze, tarihimize ve birliğimize karşı hasmane söylemlerin öznesi olurlar. Ne atalarımıza ne de çocuklarımıza böyle bir vebalin hesabını veremeyiz. Bir olup binlerce yıllık mirasımızı beraber omuzlayacağız." diye konuştu.

Gencevi'yi anmakla geçmişe vefa göstermenin yanında bir umudu ve güvenceyi de geleceğe taşımakta olduklarının altını çizen Ersoy, "Bizi geçmişimizden koparmak, birbirimizden ayrıştırmak için çabalayan çevrelere inat, tarihle yaşıt varlığımızın her bir zerresini ve Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya kadar o varlığın içine nice değerler ve zenginlikler katmış her bir büyüğümüzü bileceğiz, anlayacağız ve anlatacağız ve herkes bilsin ki geçmişimizin görkemi her ne olursa olsun inşallah geleceğimizin büyüklüğünde kendini yeniden bulacaktır." dedi.

"Gencevi'nin eserleri Azerbaycan'a ait olduğu kadar aynı zamanda evrenseldir"

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ahmedov da Gencevi'nin Azerbaycan'ın yetiştirdiği en büyük düşünürlerden biri olduğunu söyledi.

Ahmedov, "Gencevi'nin eserleri Azerbaycan'a ait olduğu kadar aynı zamanda evrenseldir. Eserlerinde toplumda adaletin sağlanması, iyi ile kötü arasındaki mücadele ana temaları oluşturmuştur. Bunlar evrensel konulardır. Bu da Gencevi'nin şairliğin yanı sıra büyük düşünür olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, Gencevi'nin eserlerinin hem doğu hem de batı dünyasının yazar ve düşünürleri için ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Kerimov, "Nizami Gencevi bizim için sadece bir düşünür değil, aynı zamanda bir köprüdür. Mirası, kültürleri birbirine yakınlaştırmak için önemli araçtır." diye konuştu.

Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, dünya tarihini Türk düşünürler olmadan hayal etmenin imkansız olduğunu, bu isimler arasında da Nizami Gencevi Alişir Nevai'nin ön plana çıktığını anlattı.

Nazarbekov, ünlü Özbek şair Nevai'nin Gencevi'den ilham aldığını, her iki şahsiyetin düşünce tarihine önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Azerbaycan'da ünlü şair Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi
Azerbaycan'da ünlü şair Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi
Azerbaycan'da ünlü şair Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi
Azerbaycan'da ünlü şair Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi
Azerbaycan'da ünlü şair Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi

Başbakan Yardımcısı, Özbekistan, Azerbaycan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da ünlü şair Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da ünlü şair Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi - Son Dakika
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