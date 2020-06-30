Azerbaycan'da vaka sayısı 17 bini geçti - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 556 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 17 bin 524'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 556 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 346 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 17 bin 524'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 9 bin 715 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 482 bin 170 korona virüs testi yapıldı.

(İHA)