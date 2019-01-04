Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Yakalanan Fetö Mensubu Tutuklandı

Azerbaycan'da Yakalanan Fetö Mensubu Tutuklandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranırken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı.

Azerbaycan'da Yakalanan Fetö Mensubu Tutuklandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranırken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen öğretmen Mehmet Gelen tutuklandı.

MİT tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Gelen, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade veren Gelen, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mehmet Gelen, mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Darbe girişiminin ardından Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ okullarında öğretmenlik yapan Gelen, MİT tarafından 29 Aralık 2018'de Türkiye'ye getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:03 Kaynak: AA

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