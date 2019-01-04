Azerbaycan'da Yakalanan Fetö Şüphelisi Tutuklandı
2 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Azerbaycan
'da yakalanarak Türkiye
'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı tespit edilen Mehmet G., Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Devreye giren Türk güvenlik güçleri, Gelen'i 29 Aralık
2018'de yurda getirdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara
Adliyesine getirildi. Mehmet G., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade vermesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mehmet G., mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Abdullah Sarica/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:01 Kaynak: İHA
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