Azerbaycan'da yeni petrol yatağı bulundu - Son Dakika
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Azerbaycan'da yeni petrol yatağı bulundu

6 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarında, Hazar Denizi'nde petrol yatağı bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan'da yeni petrol yatağı bulundu, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarında, Hazar Denizi'nde petrol yatağı bulunduğu belirtildi.


Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Norveç'in Equinor şirketi Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarında, Hazar Denizi'nde petrol yatağı bulduğunu açıkladı. Bakü'nün 120 kilometre doğusunda bulunan yatağa "Karabağ" ismi verildi. 23 Aralık 2019'da sondaj işlemlerine başlayan şirket yatağı yerin 3 bin 400 metre derinliğinde tespit etti.


Petrol yatağının 60 milyon tondan fazla petrol rezervine sahip olduğu belirtildi. - BAKÜ

Hazar Denizi, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:03 Kaynak: İHA

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