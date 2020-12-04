Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da şehit olan askerlerini andı - Son Dakika

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için canlarını feda eden şehitler Bakü'de saygı duruşuyla anıldı.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'a yönelik askeri saldırı başlatmasının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı saldırı düzenlemişti. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile sona ermişti. Azerbaycan'ın galip olduğu savaşta 2 bin 783 Azerbaycan askeri şehit oldu. Başkent Bakü'de saat 12.00'ı gösterdiğinde Dağlık Karabağ'da şehit olan askerler, 1 dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Şehit olanların anısına trafik akışı da 1 dakika süreyle durduruldu ve gemiler siren çaldı.

Fuzuli yönündeki çatışmalarda yaralanan Miranar Rehimli, "Allah şehitlerimize rahmet etsin. Yaralımıza da yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Şehitlerimizin aileleri önünde baş eğiyorum. Savaşta yaşadıklarımızı sözlerle ifade edemem. Vatan uğurun da gazi olduğum için gurur duyuyorum. Topraklarımızı işgalden kurtardık ve ben bununla gurur duyuyorum. Şehirde giderken Zengilan, Cebrayıl yazılarını görünce bu yolda az olsa katkın olduğu için gurur duyuyorum. Şehitlerimize ömrümü sonuna kadar borçluyum. Sadece ben değil bütün Azerbaycan halkı borçlu" ifadelerini kullandı.

Savaşta kuzeni Mirhayal Kerimzade şehit olan Ağazade Kürsün, "4 Kasım'da Komutanlığı korurken aldığı mermi yarasıyla şehit oldu. Savaşta 15'e yakın Ermeni askerini öldürdü. Kardeşlerimizin intikamını aldı. Hem Karabağ'ı hem de ölümü seçti. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Onlar biz ölene kadar kalbimizde yaşayacaklar" dedi.

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da 2 bin 783 şehit verdi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 783 asker şehit oldu, bin 245 asker ise yaralandı. Şehit askerlerden kimliğinin henüz belirlenemeyen 103'ünün DNA analiziyle teşhis edilmesi için çalışmaların sürüyor ve 100'den fazla asker ise kayıp. Kayıp askerlerin bulunması için sürdürülen çalışmaların devam ediyor. - BAKÜ