Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor.

Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

10 Aralık'ta yapılması öngörülen törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.