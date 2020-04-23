Azerbaycan'daki 179 Türk vatandaşı THY'nin seferiyle Türkiye'ye hareket etti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılmasının ardından Azerbaycan'ın Gence kentinde kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğu görev bölgesinden yurda dönmek için başvuruda bulunan 179 Türk vatandaşı, Gence Havalimanı'ndan yerel saatle 22.30'da Türkiye'ye hareket etti.

Yolcular, ramazan ayını ülkelerinde geçirecek olmaktan duydukları memnuniyetini dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Yurda dönen vatandaşların 14 günlük karantina süreci için Giresun ve Ordu'daki yurtlara yerleştirilmesi öngörülüyor.

179 yolcu içerisinde Türk vatandaşlarıyla aile bağı bulunan oturum iznine sahip Azerbaycan vatandaşları da yer aldı. Ayrıca, oturum izni olmayan ve aile bağı da bulunmayan bir Azerbaycan vatandaşı da Türkiye'de hastanene tedavi gören kardeşine ilik nakli yapacağı için yolcu listesine alındı.

Gence uçağında yer bulamayan yaklaşık 60 kişi ise cuma günü Bakü'den yapılması planlanan ek seferle Türkiye'ye dönecek.