Azerbaycan'daki 181 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi - Son Dakika

Polis eşliğinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Uçaktaki 181 Türk vatandaşı, havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Azerbaycan'dan kalkan Türk Hava Yolları 'na ait uçak, Ordu- Giresun Havalimanı'na indi.

Azerbaycan 'da bulunan 181 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye 'ye getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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