Azerbaycan'daki 184 Türk Zonguldak'a getirildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Azerbaycan'da bulunan 184 Türk vatandaşı uçakla önce Ankara 'ya ardından da Zonguldak'a getirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan 'dan getirilen 184 Türk vatandaşı Zonguldak 'a getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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