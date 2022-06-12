Azerbaycan'daki devlet üniversiteleri, İstanbul'daki eğitim fuarında tanıtıldı - Son Dakika
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Azerbaycan'daki devlet üniversiteleri, İstanbul'daki eğitim fuarında tanıtıldı

12.06.2022 14:16

İstanbul'da Azerbaycan üniversitelerinin tanıtıldığı eğitim fuarı düzenlendi.

İstanbul'da Azerbaycan üniversitelerinin tanıtıldığı eğitim fuarı düzenlendi.

Kent Üniversitesi'nin Beyoğlu'ndaki yerleşkesindeki fuara, Azerbaycan'ın önde gelen üniversitelerinden Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ve Bakü Slavyan Üniversitesi'nden katılım sağlandı.

Fuarı gezen öğrenciler, Azerbaycan'da lisans ve yüksek lisans eğitimi, bölümler ve gerekli şartlar hakkında üniversite temsilcilerinden bilgi aldı.

Fuarın organizatörlerinden Nurlan Gurbanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen fuarla Azerbaycan üniversitelerinin, Türkiye'de daha iyi bir şekilde tanıtılmasının amaçlandığını söyledi.

Azerbaycan'da köklü devlet üniversitelerinin fuarda yer aldığını belirten Gurbanov, katılımcı öğrencilerin Azerbaycan'daki üniversiteleri merak ettiğini anlattı.

Fuarı gezen öğrencilerin Azerbaycan'daki lisans ve yüksek lisans eğitimi hakkında bilgi aldığını aktaran Gurbanov, öğrencilerin başta petrol ve mühendislik bölümleri olmak üzere birçok bölüme ilgi gösterdiğini kaydetti.

Bakü Devlet Üniversitesi Temsilcisi Ramin Samadov da üniversitelerinin Azerbaycan'ın köklü eğitim kurumlarından olduğunu anlatarak, Türkiye'den öğrencileri ülkelerine davet etti.

Azerbaycan'daki devlet üniversiteleri, İstanbul'daki eğitim fuarında tanıtıldı
Azerbaycan'daki devlet üniversiteleri, İstanbul'daki eğitim fuarında tanıtıldı
Azerbaycan'daki devlet üniversiteleri, İstanbul'daki eğitim fuarında tanıtıldı
Azerbaycan'daki devlet üniversiteleri, İstanbul'daki eğitim fuarında tanıtıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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